Franca sai na frente nos playoffs do basquete nacional

FRANCA As quartas de final do NBB começaram neste domingo com uma partida bastante equilibrada entre Franca e Bauru, no ginásio Pedrocão, em Franca, e que acabou com vitória do time da casa por 72 a 69. Figueroa definiu o placar com dois lances livres. O cestinha de Franca foi Léo Meindl, que anotou 14 pontos, sendo 12 no segunda metade do jogo. "Era importante vencer em casa. Agora precisamos conseguir uma vitória em Bauru para trazer a decisão para cá no quarto jogo da série", afirmou o cestinha.

Franca fez 1 a 0 na série melhor de cinco das quartas da NBB.

Nesta segunda-feira, começam as outras três séries de quartas de final. Pinheiros e Uberlândia jogam às 19h, enquanto Paulistano e Flamengo se enfrentam às 20h. As duas partidas estão marcadas para a Capital. Em São José, o time da casa receberá o Brasília, às 21h