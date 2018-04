França segue 100% e Alemanha é eliminada no Europeu

A seleção masculina da França segue impressionando no Campeonato Europeu de basquete, que é disputado na Polônia. No dia em que foram definidas quatro das oito seleções classificadas às quartas de final, os franceses conquistaram mais uma vitória, sobre a Grécia, mantendo 100% de aproveitamento. O outro destaque desta terça-feira foi a eliminação da Alemanha, que perdeu para a Croácia.

Defendendo a liderança do Grupo E, a França derrotou a Grécia por 71 a 69. Mesmo utilizando bastante o banco de reservas, já que estavam garantidos nas quartas, os franceses viraram o jogo no fim, com outra boa atuação do armador Tony Parker. O jogador do San Antonio Spurs na NBA anotou 12 pontos e quatro rebotes. Mesmo com a derrota, a Grécia se classificou em terceiro na chave.

No jogo que valia a vaga para as duas equipes, a Croácia se deu melhor sobre a Alemanha. Jogando o Europeu sem sua principal estrela, o ala Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks, os alemães sucumbiram por 70 a 68. Com a vitória, os croatas estão garantidos nas quartas, assim como a Rússia, que venceu a eliminada Macedônia por 71 a 69.

Nesta quarta-feira, serão definidos os classificados pelo Grupo F, que já tem a Turquia confirmada nas quartas e a Lituânia eliminada da disputa. A Eslovênia é vice-líder da chave e tem boas chances de classificação. Espanha, atual campeã mundial, e Sérvia estão empatadas com seis pontos, enquanto a anfitriã Polônia tem cinco pontos e ainda luta pela vaga.

O Campeonato Europeu de basquete dá seis vagas para o Mundial do ano que vem, a ser disputado em Istambul, na Turquia. O Brasil, como atual campeão da Copa América, já está garantido na competição.