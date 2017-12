Franca será o adversário de Brasília na final do Nacional

O Unimed/Franca será o adversário do Universo/BRB, de Brasília, na final do Campeonato Nacional masculino de basquete. A vaga do clube paulista na decisão foi garantida com a vitória por 90 a 84 sobre o Unitri/Converse (MG), no Ginásio Pedrocão, em Franca (SP), fechando a série semifinal em 3 a 2. Os cestinhas da partida foram Valtinho, do UNITRI, e William Drudi, do Franca, com 25 e 22 pontos, respectivamente. "Essa vitória nos dá moral, principalmente pelos méritos da equipe do Unitri, que era uma das favoritas ao título. Disputamos três competições nesta temporada e chegamos na final de todas. Isso é motivo de muito orgulho para nós. Estamos ratificando a tradição de Franca no basquete", comenta o técnico Hélio Rubens Garcia, de Franca. As duas primeiras partidas do playoff final (melhor de cinco) estão marcadas para sábado (dia 23) e domingo (24), no ginásio da ASCEB, em Brasília, às 12h30.