Franca, Telemar e Ulbra classificam-se no Nacional Três equipes conseguiram vaga nesta quinta-feira para o hexagonal semifinal do Campeonato Nacional de basquete masculino: Franca, Telemar e Ulbra. Elas juntam-se ao COC/Ribeirão, que se classificou na quarta-feira. A equipe de Franca fechou a série contra o Joinville/Univille em 3 a 1 com a vitória por 81 a 70, fora de casa. O Telemar/Rio de Janeiro eliminou o Keltek Basketball com 3 a 0. A partida decisiva, disputada no Paraná, acabou em 100 a 88. Completando a rodada, a Ulbra bateu o Uniara/Araraquara por 96 a 76 e também fechou a série em 3 a 0.