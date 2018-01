Franca tenta fechar série no Paulista A 4ª rodada do playoff das quartas-de-final do Paulista Masculino será disputada neste sábado com duas partidas. O Franca visita o Bauru e tenta fechar a série, a partir das 14h30, no ginásio Panela de Pressão. O Bauru precisa vencer para forçar o quinto confronto. A ESPN/Brasil mostra o jogo ao vivo. Na outra partida, o Casa Branca recebe o Mogi, às 18 horas, no ginásio Evaldo Rui Monteiro. O Mogi lidera o desafio com duas vitórias e uma derrota.