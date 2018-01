Franca tenta levar série para o desempate Depois de se manter vivo na semifinal do Campeonato Paulista Masculino de Basquete, Franca tenta neste sábado empatar a série melhor-de-cinco jogos contra o Corinthians/Mogi, que lidera o confronto por 2 a 1. As duas equipes entram em quadra às 21 horas, em Mogi das Cruzes, com transmissão ao vivo da ESPN Brasil. Na noite de quinta-feira, Franca jogou em casa e, com apoio de sua torcida, evitou a eliminação: venceu Mogi por 89 a 86. ?Agora é um jogo de cada vez?, avisou o ala Chuí, um dos líderes do time francano. Franca deve começar o jogo deste sábado com Demétrius, Fernando Minucci, Fernando Penna, Fabião e Macetão - Chuí e Edu Mineiro ficam como opção no banco. Pelo lado do Mogi, os titulares devem ser Fúlvio, Farofa, Brent, Murilo e Josuel. Em caso de nova derrota do Mogi, o quinto e decisivo jogo será realizado na noite de segunda-feira, no ginásio Pedrocão, em Franca.