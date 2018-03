Franca tenta vaga no basquete Flamengo e Franca disputam amanhã, no Ginásio do Tijuca, a quarta partida da série melhor-de-cinco, válida pelas quartas-de-final do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. A equipe paulista lidera por 2 a 1 e precisa apenas de uma vitória para classificar-se à próxima fase. Caso os cariocas obtenham a vitória, o quinto jogo será disputado no domingo, em Franca. O jogo, que será disputado às 20h30, terá transmissão pela SporTV.