Franca tira invencibilidade do Rio Claro e embola disputa O Bandeirantes/Rio Claro perdeu a invencibilidade no hexagonal decisivo do Nacional masculino de basquete ao ser derrotado por Franca/Mariner por 72 a 62 na noite desta sexta-feira, no Ginásio Pedrocão, em Franca. Nos outros dois jogos do dia, o Universo/BRB ganhou do Ulbra/Torres por 95 a 84, e o COC/Ribeirão passou pelo Telemar/Rio de Janeiro por 106 a 92. Com os resultados, Franca/Mariner, Bandeirantes/Rio Claro, COC/Ribeirão Preto e Universo/BRB somam duas vitórias e uma derrota no hexagonal. O Telemar/Rio de Janeiro tem uma vitória e duas derrotas e o Ulbra/Torres perdeu os três jogos que disputou. A quarta rodada do hexagonal será disputada neste sábado. O Bandeirantes/Rio Claro pega o Ulbra/Torres, o Universo/BRB encara o COC e o Franca/Mariner enfrenta o Telemar/Rio de Janeiro.