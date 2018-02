Franca vai ao ABC enfrentar Santo André O time do Unimed/Franca vai ao ABC nesta sexta-feira, às 20 horas, enfrentar o Santo André pelo returno do Estadual Masculino de Basquete. Franca lidera o Grupo B, com 22 pontos, enquanto o Santo André está em quinto, com 16. Mais cedo, o São Bernardo recebe Limeira, às 17 horas; e o Paulistano joga em casa contra o Bauru, às 19 horas.