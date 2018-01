Franca vence Corinthians pela 1ª vez O time de Franca derrotou o Corinthians, nesta quinta-feira à noite, no Ginásio do Pedrocão, em Franca, por 89 a 86 (48 a 38), diminuindo a vantagem da equipe de Mogi para 2 a 1 na série melhor-de-cinco jogos da semifinal do Campeonato Estadual Masculino de Basquete. O quarto jogo entre as equipes será sábado, às 21 horas, em Mogi das Cruzes.