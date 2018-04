Franca vence e assume a liderança do Paulista de basquete

O Vivo/Franca venceu o APABA/Santo André por 104 a 72 na noite desta quarta-feira, em Santo André, e assumiu a liderança do Paulista de basquete, com 20 pontos, sendo nove vitórias e duas derrotas, deixando para trás o Bauru, que possui o mesmo número de pontos, mas perde nos critérios de desempate.

O destaque do jogo foi Rogério, com 17 pontos e quatro rebotes, sendo ajudado por David, com 14 pontos e oito rebotes, pelo time de Franca. Já T. Aleo, com 21 pontos, foi o cestinha do jogo, mas sua atuação não evitou a derrota do Santo André.

"Atingimos o nosso objetivo que era vencer Santo André, com a equipe conseguindo um grande rendimento, especialmente nos quartos iniciais, quando abrimos vantagem e depois administramos bem", disse o ala/armador Vitor Benite, que ainda acha cedo para comemorar a liderança na tabela. "Mas, não há tempo para comemorações, já que teremos outro duelo complicado e difícil pela frente no fechamento do turno, contra o Paulistano, fora de casa. Estamos embalados e vamos jogar para vencer e confirmar a primeira colocação, mesmo sabendo que se trata de um clássico".

Agora, o time de Franca se prepara para encarar o Paulistano/Amil já nesta quinta-feira, às 19h30, em São Paulo, enquanto o Santo André enfrenta o GRSA/Itabom/Bauru, no sábado (03 de outubro), às 18 horas, na cidade de Santo André (SP).

No outro jogo desta noite, o Flextronics/Liga Sorocabana/PMS venceu o Americana Basketball por 80 a 67, em Sorocaba, e chegou à oitava colocação, com 16 pontos, sendo quatro vitórias e oito derrotas. Já o time de Americana está em 13.º, com 13 pontos, com apenas uma vitória e 11 derrotas.