Franca vence Flamengo no basquete Mesmo jogando no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, o Marathon/Franca derrotou o Flamengo/Petrobras por 94 a 84, no primeiro confronto da série melhor-de-cinco jogos pelas quartas-de-final do Campeonato Brasileiro de Basquete Masculino. Com esse resultado, a equipe paulista lidera o duelo com os cariocas por 1 a 0. Agora, os dois voltam a se enfrentar domingo, em Franca.