Franca vence Londrina por 104 a 92 Após obter o título de campeão paulista, o Marathon/Franca segue com o bom trabalho, independente das mudanças pelas quais o time passou nas últimas temporadas - perdeu vários jogadores para o Vasco, incluindo o técnico Hélio Rubens Garcia. Hoje, na abertura da 11ª rodada do returno do Campeonato Nacional de Basquete, Franca somou sua 20ª vitória (tem 6 derrotas) na competição, contra o Sercomtel/Londrina por 104 a 92. O lateral Márcio, um dos destaques do time francano, disse que a seqüência de jogos em casa, no Ginásio do Pedrocão, tem sido muito proveitosa. "Perdemos uma única partida dentro de casa." Isso, na avaliação do jogador, vai ajudar o time nos últimos quatro jogos da fase de classificação, três deles contra Leitor Casa Branca, Flamengo e Vasco, fora de casa. "São três adversários difíceis, mas Franca costuma crescer nessa fase do campeonato." Em prosseguimento à 11ª rodada jogam quinta-feira, às 18 horas, Fluminense x Ipiranga/Badesc, e às 20 horas Botafogo x UMC/Valtra/Mogi e Universo/Ajax x Sogipa. Feminino - A seleção brasileira feminina de basquete estará na WNBA quando o País estiver disputando o Sul-Americano, em junho. Agora já são seis as jogadoras que estarão em times da liga norte-americana, com a confirmação de Helen, no Washington Mystics e Alessandra, no Seattle Storm.