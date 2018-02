Franca vence outra e lidera no Nacional de basquete Mesmo fora de casa, Franca derrotou o Pinheiros por 85 a 75, neste domingo, e manteve a liderança do grupo B do Campeonato Nacional Masculino de Basquete. Com isso, a equipe soma 9 vitórias e 1 derrota. Em outros dois jogos disputados neste domingo pelo Nacional, o São Paulo venceu o Paulistano por 115 a 108 e o Bauru ganhou do Sport Recife por 64 a 42.