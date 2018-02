Garnett dá uma bronca em Malone A estrela do Minnesota Timberwolves, o ala Kevin Garnett, disse nesta terça-feira que não tem nenhuma pressa em decidir se participará ou não da equipe olímpica dos Estados Unidos em Atenas/2004. Em resposta às críticas de jogadores como Karl Malone, do Utah Jazz, que se comprometeu a fazer parte da equipe dos EUA no Torneio das Américas ? que vale uma vaga para os Jogos Olímpicos - Garnett deu um recado seco: ?Cada um se meta em seus assuntos.? Malone disse que não entende a atitude de Garnett e do pivô do Los Angeles Lakers, Shaquille O´Neal, que não quererem participar da equipe americana. Garnett disse que atualmente sua carreira profissional tinha assuntos muito mais importantes a serem decididos do que se jogará pelos EUA, entre eles as negociações de um novo contrato e o Timberwolves, que tem 17 vitórias consecutivas em casa, e que quer chegar longe na fase final do campeonato. ?Não tenho nenhum interesse em alterar meu processo de atuação nos assuntos que me cabem por causa do comentário de uma pessoa como Malone?, afirmou Garnett. ?Acho que o mais correto é que cada um se preocupe com seus assuntos.?