Garnett leva Minnesota à vitória Com uma excelente atuação de Kevin Garnett, o Minnesota Timberwolves derrotou na noite de quinta-feira, por 109 a 98, o Washington Wizards. Garnett fez 25 pontos, pegou 13 rebotes e deu 9 assistências. Na equipe de Minnesota também se destacaram Wally Szczerbiak, com 17 pontos, Richie Fram e Troy Hudson, ambos com 16. Em Dallas, Josh Howard anotou 25 pontos para os Mavericks, que venceram a Atlanta Hawks, por 87 a 78. Fechando a rodada, em San Antonio Tim Duncan terminou com 19 pontos e 9 rebotes para os Spurs, que venceram Houston Rockets por 86 a 80.