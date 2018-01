Gasol desfalca a Espanha na final do Mundial de basquete Maior destaque da seleção espanhola no Mundial masculino de basquete do Japão, o pivô espanhol Pau Gasol não irá disputar a final contra a Grécia, no domingo por causa de uma fratura no pé esquerdo. A informação foi divulgada neste sábado pelo médico da Espanha, Delfín Galiano. "Os exames confirmaram que o atleta sofreu uma fratura parcial no quinto metatarso do pé esquerdo", disse a FEB (Federação Espanhola de Basquete) em comunicado. Jogador do Memphis Grizzlies da NBA, Gasol foi submetido a uma ressonância magnética, que confirmou gravidade da lesão. Ele se machucou na semifinal contra a Argentina, depois de cair de mau jeito após disputa com Fabricio Oberto. "Vou tentar ficar com meus companheiros para qualquer coisa que eles precisem, mas o que realmente machuca é não estar na quadra para ajudá-los como fiz durante todo o torneio", comentou o atleta. Pau Gasol esteve em quadra em oito jogos neste Mundial e marcou 170 pontos, média de 26,5 por partida. Ele também conseguiu capturar 9,4 rebotes durante os confrontos.