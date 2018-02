Gasol ofusca Bryant e leva Memphis à vitória O ala-pivô espanhol Pau Gasol destronou Kobe Bryant dentro do Staples Center. Com 31 pontos, quatro deles nos últimos 53 segundos, ele liderou o Memphis Grizzlies na vitória por 100 a 99 sobre o Los Angeles Lakers. O armador Eddie Jones colaborou com outros 25 pontos para o triunfo, que fez com que o Memphis interrompesse uma seqüência de cinco derrotas. Em Cleveland, Jason Richardson anotou 31 pontos em um duelo à parte com LeBron James e conduziu o Golden State Warriors à vitória por 99 a 91 sobre o Cleveland Cavaliers. Apesar da grande atuação de LeBron, que marcou 33 pontos, o Golden State conseguiu quebrar a série de sete derrotas em jogos fora de casa. Em Minneapolis, Speedy Claxton marcou 28 pontos e deu sete assistências para levar os Hornets de Nova Orleans a vencer o Minnesota Timberwolves por 100 a 94. Ele teve a ajuda de Kirk Snyder, que anotou outros 28 pontos. Em Milwaukee, Michael Redd anotou 18 pontos e os Bucks venceram o Bobcats por 99 a 93. Nem mesmo os 21 pontos de Melvin Ely foram capazes de oferecer melhor sorte à equipe de Charlotte. E em Houston, Yao Ming, com 27 pontos, Rafer Alston, com 13 assistências e Tracy McGrady, com 25 pontos, levaram os Rockets a passar pelo Utah Jazz com certa facilidade: 102 a 88.