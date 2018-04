George Karl, do Nuggets, é eleito técnico do ano na NBA

Karl teve 404 pontos na votação, liderando com folga, 214 pontos à frente do segundo colocado Erik Spoelstra, do Miami Heat. A terceira posição ficou com Mike Woodson, do New York Knicks, que teve 127 pontos. A conquista representa a volta por cima do técnico do Denver Nuggets, diagnosticado com câncer de próstata em 2005.

O treinador comandou um Nuggets que encantou a NBA com sua velocidade e juventude nesta temporada, chegando a igualar o recorde de vitórias consecutivas da franquia: 15. No entanto, a equipe caiu logo na primeira rodada dos playoffs da Conferência Oeste, ao ser surpreendida pelo Golden State Warriors, que venceu a série melhor de sete por 4 a 2.