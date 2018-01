Geração sub-21 busca o topo no basquete O time de Ourinhos que vai disputar o Campeonato Nacional Feminino de Basquete, apresentado ontem, tem algumas das principais revelações do esporte, como a pivô Érika e a ala Nathália, meninas com histórias diferentes, mas que têm em comum o amor ao basquete, o sonho de serem titulares da seleção principal em 2006 e a empolgação após o vice-campeonato do Mundial Sub-21, conquistado pela nova geração este ano (ambas foram titulares da equipe). Leia mais no O Estado de S. Paulo