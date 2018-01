Ginóbili brilha na vitória do Spurs Com uma brilhante atuação do argentino Emanuel Ginóbili, o San Antonio Spurs derrotou na noite de ontem o Detroit Pistons, por 84 a 69, na primeira partida da série final melhor de sete da NBA. Ginóbili foi o cestinha do Spurs com 26 pontos, sendo que 17 foram assinalados no último quarto. A segunda partida da série será disputada en San Antonio, Domingo.