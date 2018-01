Ginóbili brilha na vitória do Spurs O San Antonio Spurs derrotou na noite de ontem o Detroit Pistons, por 97 a 76, e aumentou para 2 a 0 a vantagem na série melhor de sete partidas decisiva da temporada 2004-2005 da NBA. O argentino Emanuel Ginóbili não só repetiu mas melhorou o desempenho apresentado no primeiro jogo. A cada passe e cestas espetaculares do argentino, a torcida do Spurs aplaudia de pé. "Creio que mostramos que somos uma equipe sólida e deveremos repetir essa atuações em Detroit, para voltar como campeões", afirmou Ginóbili, cestinha da partida com 27 pontos.