Ginóbili comanda vitória do Spurs sobre o Utah Jazz O ala-armador argentino Manu Ginóbili marcou oito de seus 26 pontos no último período e comandou o San Antonio Spurs na vitória contra o Utah Jazz, por 95 a 86, em Salt Lake City. Com a vitória, o San Antonio se mantém na liderança da Conferência Oeste e da Divisão Sudoeste, à frente do Dallas Mavericks, que venceu o Sacramento Kings por 127 a 101, no Texas. Outros resultados da rodada Toronto Raptors 120 x 124 Boston Celtics Washington Wizards 105 x 90 New York Knicks Cleveland Cavaliers 124 x 91 Philadelphia 76ers New Jersey Nets 96 x 94 Atlanta Hawks Miami Heat 115 x 89 Milwaukee Bucks Charlotte Bobcats 97 x 92 Minnesota Timberwolves Detroit Pistons 101 x 93 New Orleans Hornets Memphis Grizzlies 100 x 75 Golden State Warriors Chicago Bulls 102 x 96 Indiana Pacers Seattle SuperSonics 104 x 87 Houston Rockets Los Angeles Clippers 111 x 109 Denver Nuggets