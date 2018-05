Ginóbili diz que pode não disputar Mundial de basquete

O argentino Manu Ginóbili, principal astro do basquete no país, disse que pode não disputar o Mundial de basquete de 2010, que será disputado na Turquia. O jogador passou por uma série de lesões e agora sofre com a falta de ritmo de jogo no San Antonio Spurs, time que defende na NBA.

"Não estou bem. Sinto que estou irregular e sem ritmo. Ainda não sei se estarei no Mundial. Quando chegar a hora, vou decidir, mas será mais difícil do que nas outras vezes", afirmou o ala-armador à rede de TV Eurosport.

Ginóbili foi o comandante da equipe argentina que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Atenas, em 2004, e colocou o país no mapa do basquete. Ele afirmou que, apesar da má fase e das dúvidas sobre a participação no Mundial de 2010, ainda não encerrou seu ciclo no time nacional.

"Não me despedi. Reconheço que jogar o Mundial será difícil, mas ainda não quero dizer que estou fora da seleção. Não pretendo me despedir desta forma", disse Ginóbili.

A Argentina está no Grupo A do Mundial da Turquia, ao lado de Sérvia, Austrália, Alemanha, Angola e Jordânia. Os quatro primeiros colocados avançam para as oitavas de final.