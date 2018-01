Ginóbili ganha biografia na Argentina A biografia do argentino Emanuel ?Manu? Ginóbili, bicampeão da NBA pelo San Antonio Spurs, acaba de ser publicada na Argentina. ?Manu. O Céu com as Mãos? levou mais de ano para ser escrita pelo jornalista Daniel Frescó. Aos 15 anos, Manu tinha apenas 1,72 m e 50 kg (aos 18, chegava aos 1,98 m, sua estatura agora ? ?a mesma de Michael Jordan?). O jogador é de Bahía Blanca, cidade considerada ?o berço do basquete argentino?. Foi campeão mundial em Indianápolis/2002 e ouro olímpico em Atenas/2004.