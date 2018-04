Ginóbili volta a brilha em duelo de campeões pela NBA

Com 25 pontos do ala-armador argentino Manú Ginóbili e outros 23 do armador francês Tony Parker, o San Antonio Spurs venceu por 88 a 78 o Miami Heat, que ainda não conseguiu a sua primeira vitória na atual temporada. Veja também: Cesta decisiva de Williams dá a vitória ao Jazz No confronto entre os dois últimos campeões da NBA, o Spurs dominou completamente e chegou a abrir uma vantagem de 17 pontos. O Spurs (quatro vitórias e uma derrota) está empatado com o Houston Rockets no segundo lugar da Divisão Sudoeste. O Heat (quatro derrotas), desfalcado do ala-armador Dwyane Wade, teve o pivô Shaquille O'Neal como líder, com 17 pontos.