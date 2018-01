Ginóbili volta de contusão e Spurs vencem Timberwolves Em sua primeira partida desde a contusão, Manu Ginóbili ajudou o San Antonio Spurs a vencer o Minnesota Timberwolves por 102 a 88. O argentino anotou 14 pontos em 20 minutos, mesmo ainda receoso com a lesão sofrida no tornozelo no fim de semana passado. O Washington Wizards venceu o Charlotte Bobcats por 107 a 97, com 34 pontos de Gilbert Arenas e outros 23 de Antawn Jamison, 14 deles no terceiro período. Em Oakland, o Golden State Warriors passou pelo Portland Trail Blazers com grande atuação de Baron Davis, que anotou 29 pontos, oito rebotes e deu 16 assistências. Seu companheiro Troy Murphy foi outro destaque, com a incrível marca de 21 rebotes. Nos outros jogos da rodada, o Philadelphia 76ers derrotou o New York Knicks por 91 a 76. O Chicago Bulls bateu o Atlanta Hawks 111 a 99, enquanto o Dallas Mavericks passou pelo Utah Jazz por 103 a 89. O New Orleans Hornets venceu o Memphis Grizzlies por 95 a 86. O Seattle SuperSonics derrotou o New Jersey Nets por 113 a 104 e os Los Angeles Clippers encerraram a rodada ao passar pelo Denver Nuggets por 112 a 79.