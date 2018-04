Giovannoni elogia estrutura do Universo/Brasília

O ala Guilherme Giovannoni conheceu, nesta quarta-feira, a estrutura de sua nova equipe, o Universo/Brasília, e gostou. O ala também elogiou a metodologia de seu novo clube, com quem tem contrato para a temporada 2009/10.

"Foi muito legal, pois tive contato com meus novos companheiros, exceto o Alex Garcia, que está de férias, mas estive com ele na seleção brasileira. Deu para ver que o time possui uma excelente estrutura e a expectativa é me encaixar o mais rápido possível para ajudar a manter o time entre os principais do Brasil e da América".

De acordo com o atleta, sua apresentação oficial ao novo clube acontecerá no dia 23 ou 24 deste mês, quando treinará ao lado da estrela da equipe, Alex Garcia, com quem disputou a Copa América de basquete, em Porto Rico.

Com o reforço de Giovannoni, o Universo/Brasília foca a disputa da Liga Sul-americana de Clubes - 2009, que será disputada nos dias 16, 17 e 18 de outubro, em Entre Rios, na Argentina, contando também com as presenças do Libertad, do Paraguai; Universidad de Concepcion, do Chile; e o anfitrião Centro Juventud Sionista. Depois, o time estreia na segunda edição do NBB, que começa no dia 25 de outubro, e a Liga das Américas.