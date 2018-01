Golden State vence o líder New Jersey Mesmo com o Jason Kidd inspirado, o New Jersey Nets não conseguiu derrotar o Golden State Warriors, que bateu os Nets por 105 a 97. Kidd marcou 41 pontos, dois a menos que sua maior marca na NBA. No Golden State o cestinha foi Antawn Jamison, com 29 pontos. Foi a segunda vitória consecutiva da equipe, que continua empatado com o Los Angeles Lakers na quarta posição da Divisão do Pacífico. São 19 vitórias e 23 derrotas. O New Jersey ainda lidera a Divisão do Atlântico, com 28 vitórias em 42 jogos. Mas está foi a terceira derrota consecutiva, fato que não tinha acontecido até agora para os Nets. Outras duas partidas completaram a noite: Dallas 107 x 94 Philadelphia e Sacramento 104 x 98 Memphis.