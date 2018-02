Gooden lidera terceira vitória seguida dos Cavaliers O ala Drew Gooden marcou 31 pontos, sua melhor pontuação na temporada, e levou o Cleveland Cavaliers a uma vitória por 95 a 86 sobre o Milwaukee Bucks. Esta foi a terceira vitória seguida e a sétima nos últimos 10 jogos dos Cavaliers. E o ala reserva brasileiro Anderson Varejão não decepcionou. Anotou 4 pontos em 17 minutos de ação para o Cavaliers. Ele acertou 4 de 6 lances livres e pegou 4 rebotes. Mas o melhor brasileiro da rodada foi o ala Nenê, que saiu do banco e fez 14 pontos em 16 minutos em quadra. Porém, mesmo com a boa atuação, o jogador não conseguiu evitar a derrota de seu Denver Nuggets para o Los Angeles Lakers por 123 a 104. Nenê acertou 7 de 12 arremessos de campo e obteve 6 rebotes. Já o líder da Divisão Sudeste, o Washington Wizards (19-13), contou com o armador Gilbert Arenas, com 35 pontos, para vencer o Los Angeles Clippers por 116 a 105. O Orlando Magic venceu o Charlotte Bobcats por 106 a 74, em sua terceira vitória consecutiva. Outra equipe líder, o New Jersey Nets, venceu o Chicago Bulls por 91 a 86, com destaque para o ala-armador Vince Carter, que marcou 21 pontos. Em Toronto, a combinação do ala Chris Bosh e do base espanhol José Manuel Calderón foi fundamental para que o Toronto Raptors vencesse o Atlanta Hawks por 105 a 92 e rompesse uma seqüência de três derrotas consecutivas. Bosh marcou 21 pontos e Calderón, outros 12, obtendo seu primeiro double-double na competição ao dar 12 assistências. O ala Kevin Garnett não acertou a cesta da vitória no tempo regulamentar, mas fez a que definiu a partida na prorrogação e o Minnesota Timberwolves venceu o Philadelphia Sixers por 104 a 102. Garnett fez 25 pontos e 14 rebotes para o Timberwolves. Jogando fora de casa, o ala Wally Szczerbiak, que marcou 26 pontos, e o armador Tony Allen, com outros 20, levaram o Boston Celtics a vencer o Memphis Grizzlies por 128 a 119. Também fora de casa, outro que brilhou foi o pivô Eddy Curry, que foi perfeito em seus arremessos de quadra, ao acertar todas as suas nove tentativas e marcando 27 pontos na vitória do New York Knicks por 111 a 93 sobre o Seattle Supersonics. Todos os resultados da rodada: Orlando Magic 106 X 74 Charlotte Bobcats Washington Wizards 116 X 105 Los Angeles Clippers Toronto Raptors 105 X 92 Atlanta Hawks New Jersey Nets 91 X 86 Chicago Bulls Minnesota Timberwolves 104 X 102 Philadelphia 76ers San Antonio Spurs 85 X 90 Dallas Mavericks Memphis Grizzlies 119 X 128 Boston Celtics Houston Rockets 100 X 86 Utah Jazz Seattle Supersonics 93 X 111 New York Knicks