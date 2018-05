Goran Dragic é eleito jogador que mais evoluiu na NBA

NOVA YORK - O esloveno Goran Dragic foi oficialmente eleito, nesta quarta-feira, como o jogador que mais evoluiu da última temporada para a atual na NBA. A premiação para o armador do Phoenix Suns foi confirmada pela liga de basquete dos Estados Unidos depois de o atleta ter ajudado a sua equipe a conquistar 23 vitórias a mais do que na edição anterior da competição, fato que quase levou o time aos playoffs.

O atleta, que na temporada passada obteve uma média de 9,5 pontos por partida, agora ostenta uma média de 20,3 pontos e 5,9 assistências por confronto. Para completar, o esloveno acertou 50,5% dos seus arremessos de quadra e 40,8% dos tiros da linha dos três pontos.

Assim, Dragic contabilizou 408 pontos em 1.134 possíveis com seus arremessos, sendo que recebeu 65 votos para ser eleito o jogador que mais evoluiu na NBA. Ou seja, ele teve a preferência de mais da metade dos 126 jornalistas que votaram. Lance Stephenson, do Indiana Pacers, e Anthony Davis, do New Orleans Pelicans, ficaram respectivamente na segunda e terceira posições nesta votação.

Antes de revelar Dragic como ganhador de um dos seus prêmios individuais, a NBA anunciou outros dois vencedores de outras duas premiações. O pivô Joakim Noah, do Chicago Bulls, foi eleito o melhor jogador de defesa da atual temporada, enquanto Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, ganhou a disputa que elegeu o melhor técnico.