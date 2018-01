Goteiras em ginásio fazem jogo do Vasco no NBB ser adiado

Uma partida do Novo Basquete Brasil (NBB), o campeonato brasileiro masculino, que estava marcada para a noite de quarta-feira, precisou ser adiada por causa das muitas goteiras no teto do ginásio. O duelo seria no Tênis Clube Macaé, em Macaé (RJ) e envolveria o time da casa, o Macaé Basquete, e o Vasco da Gama.

Em nota, Associação Macaé de Basquete se desculpou pelo adiamento e disse que "as goteiras foram causadas pela forte chuva na cidade de Macaé". Os torcedores que já haviam comprado ingresso poderão trocá-lo ou ter o dinheiro ressarcido. "O Macaé Basquete e o Tênis Clube estão buscando soluções para que este transtorno não volte a acontecer", garante o clube.

Curiosamente, o próximo jogo que o Vasco faria pelo NBB também foi adiado. Seria o clássico contra o Flamengo, inicialmente marcado para o domingo que vem. Os clubes e a Liga Nacional de Basquete (LNB), que organiza o torneio, porém, não encontraram nenhum ginásio à disposição no Rio. A Arena Rio é cara e não comportaria duas torcidas, ninguém se responsabiliza como locador do Maracanãzinho, o Tijuca Tênis Clube está alugado para outro evento e o ginásio de São Januário não tem segurança suficiente para o clássico.