Governo autoriza entrada da seleção da Lituânia no País O governo brasileiro autorizou a entrada da seleção da Lituânia para participar do Mundial Feminino de Basquete, embora as jogadores e a comissão técnica não tenham cumprido o período de dez dias de quarentena para a entrada no país após vacinação contra a febre amarela. A equipe realizou seu período final de treinamentos em Martinica, e não pôde pegar um vôo direto para Belém, no Pará. Teve de fazer uma escala na Guiana Francesa, que sofre um surto de febre amarela. Pela legislação sanitária, seriam necessários dez dias entre a vacinação, que foi dispensado depois de uma negociação que envolveu a Federação Internacional de Basquete (Fiba), a Confederação Brasileira de Basquete (CBB) e três ministérios: Saúde, Relações Exteriores e Esportes. A equipe tem jogo marcado contra a Austrália para as 17h30 desta terça-feira. A chegada ao Ginásio do Ibirapuera estava prevista para as 15h30. Se não chegar até quinze minutos depois do horário, a Lituânia será derrotada por WO. De acordo com a definição do Congresso Técnico da Fiba, o placar da partida será 2 a 0, e a equipe receberá o ponto regulamentar pela derrota - nas regras normais, o WO vale um placar de 20 a 0 e o desconto de um ponto, mas os dirigentes consideraram a seleção não tem culpa pelo problema. (Colaborou Heleni Felippe)