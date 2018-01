Grécia atropela China e vai às quartas no Mundial A Grécia não tomou conhecimento da seleção da China, liderada pelo gigante Yao Ming, e se classificou para as quartas-de-final do Mundial masculino de Basquete, que está sendo disputado no Japão, com uma vitória maiúscula por 95 a 64. Nas quartas, a Grécia joga nesta quarta-feira contra a França, às 4h30. Nas semifinais do Europeu do ano passado, a Grécia, que seria campeã, venceu por 67 a 66. Contra os chineses, a vitória da Grécia foi assegurada no terceiro quarto, quando marcou 26 pontos, contra apenas seis do time asiático. O cestinha da partida foi Papaloukas, com 19 pontos, contra 16 do chinês Wang Qingpeng. Yao Ming marcou apenas 10 pontos, 4 deles no quarto em que a equipe parou. "À medida em que o tempo foi passando conseguimos acertar nossa defesa, e aí ficou fácil", explicou o cestinha Papaloukas.