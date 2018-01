Grécia conquista o título da Copa Stankovic de basquete A seleção masculina de basquete da Grécia conquistou nesta terça-feira o título da 2ª Copa Stankovic ao derrotar a Alemanha, com tranqüilidade, por 84 a 47. A competição, que é disputada na China, serve de preparação para o Mundial do Japão, que começará a ser disputado a partir do próximo sábado. O terceiro lugar ficou com a seleção francesa, que havia derrotado o Brasil por 86 a 74. Na disputa pela quinta posição, a China conseguiu superar a Austrália por 63 a 61. Já a seleção dos Estados Unidos, grande favorita ao título do Mundial, passou com tranqüilidade pela Coréia do Sul por 116 a 63, em amistoso disputado na cidade de Seul. Durante a preparação para o Mundial, a seleção brasileira realizou dez amistosos, que serviram para o elenco ganhar entrosamento. "Enfrentamos equipes européias, que jogam com muita força física e têm disciplina tática. Estamos adaptados ao fuso horário e prontos para fazer um bom campeonato", explicou o técnico Lula Ferreira. O Brasil está no Grupo C, ao lado de Austrália, Qatar, Turquia, Grécia e Lituânia. A estréia será no sábado, à 1h30 de Brasília, contra os australianos.