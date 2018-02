Grécia e Espanha sediam Pré-Olímpico de Basquete

A Federação Internacional de Basquetebol (Fiba) confirmou nesta segunda-feira os países que sediarão os Torneios Pré-Olímpicos Mundiais de Basquete, em 2008. A competição feminina será realizada em Madri, na Espanha, enquanto a masculina será disputada em Atenas, na Grécia. As mulheres começam a jogar de 9 a 15 de junho, com as cinco melhores se classificando para os Jogos Olímpicos de Pequim. Já os homens entram em quadra de 14 a 20 de julho, com os três primeiros garantindo vaga para a China. As 12 seleções do Pré-Olímpico Feminino são: Cuba, Brasil e Argentina (Américas); Japão e Taiwan (Ásia); Senegal e Angola (África); Fiji (Oceania); Bielo-Rússia, Espanha, Letônia e República Checa (Europa). No masculino, os países participantes são: Porto Rico, Brasil e Canadá (Américas); Camarões e Cabo Verde (África); Líbano e Coréia (Ásia); Nova Zelândia (Oceania); Grécia, Alemanha, Croácia e Eslovênia (Europa).