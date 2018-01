Grécia elimina EUA e vai à final do Mundial de basquete A seleção norte-americana de basquete, favorita para a conquista do título, foi surpreendida e derrotada na noite desta sexta-feira pela equipe da Grécia, nas semifinais do Mundial do Japão, por 101 a 95. Com o resultado, os gregos disputarão a final contra a Espanha. A última vez que os Estados Unidos conseguiram conquistar o título do Mundial aconteceu em 1994. Na edição de 2002, em Indianápolis, a equipe conquistou apenas o sexto lugar. Já a seleção grega, que é a atual campeã européia de basquete, se classificou pela primeira vez para a final. "A responsabilidade por essa derrota é totalmente minha. Parece que temos de aprender muita coisa para disputar competições internacionais. No entanto, perdemos para uma grande equipe, pois os gregos demonstraram que jogam com o coração", explicou o técnico dos Estados Unidos, Mike Krzyzewski. O grande destaque da Grécia foi o jogador Vassilis Spanoulis, que anotou 22 pontos na partida. O melhor resultado da seleção grega em um Mundial aconteceu no ano de 1998, quando eles, em casa, acabaram em quarto lugar. Agora, Argentina e Estados Unidos terão de disputar o sul-americano para tentar a classificação aos Jogos Olímpicos, o que diminui as chances do Brasil, já que o continente tem apenas duas vagas. O campeão do Mundial (Grécia ou Espanha) assegura vaga para Pequim. Notícia atualizada às 10h para acréscimo de informações.