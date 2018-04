Grêmio vence e chega à decisão do 1.º turno do Gaúcho Em jogo com o segundo tempo muito movimentado, o Grêmio derrotou o Cruzeiro por 4 a 2, neste domingo, e garantiu vaga na decisão da Taça Piratini, o primeiro turno do Campeonato Gaúcho. O principal destaque da partida foi o atacante Borges, autor de três gols.