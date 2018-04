Griffin desfalca Clippers até fim dos playoffs; Chris Paul para por até 6 semanas

Griffin deixou a partida de segunda-feira e precisou ir para o vestiário após voltar a sentir dores no joelho esquerdo. O ala/pivô foi submetido a exames de imagem que diagnosticaram o agravamento de um problema antigo do jogador no tendão do quadríceps, que já havia o deixado afastado por 45 jogos durante a temporada regular.

A nova lesão no local acabou com a temporada de Griffin e o deixará afastado do resto dos playoffs. Segundo a comissão técnica do Clippers, no entanto, não houve danos estruturais, que ameaçariam até a presença do jogador no início da próxima temporada.

Já Chris Paul passou por cirurgia na mão direita fraturada e será desfalque por cerca de quatro a seis semanas. Com isso, o jogador está fora do restante da série de primeira rodada diante do Blazers e também corre o risco de não entrar mais em quadra nesses playoffs.

"Ainda temos o fator casa. Ninguém venceu uma partida na estrada nesta série ainda. Agora, precisamos achar um jeito de vencer amanhã e é só nisso que podemos pensar agora. Meu trabalho com os rapazes é garantir que eles estejam prontos e focados. É fácil, quando você tem lesões, acabar pensando em todos os tipos de coisas", comentou o técnico Doc Rivers.

Depois de quatro partidas, sendo duas em Los Angeles e duas em Portland, Clippers e Blazers empatam por 2 a 2 na série. A quinta partida está marcada para esta quarta, na Califórnia, com a sexta agendada para sexta-feira, em Oregon. Caso o sétimo jogo seja necessário, acontecerá novamente em Los Angeles no domingo.