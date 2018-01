Grizzlies batem os favoritos Pacers O Memphis Grizzlies derrotou na prorrogação o Indiana Pacers por 108 a 103 e conseguiu a segunda vitória consecutiva na NBA. O destaque dos Grizzlies foi o pivô espanhol Pau Gasol, que anotou 24 pontos e pegou 14 rebotes. Mesmo com a melhora da equipe nos últimos jogos, três vitórias nas últimas quatro partidas, o Memphis está praticamente desclassificado dos playoffs. São apenas 16 vitórias em 52 partidas e a penúltima colocação na Divisão do Meio-Oeste. Para o Indiana Pacers, a derrota não pode ser lamentada. A equipe continua na liderança da Divisão Central, com 37 vitórias e 17 derrotas, a segunda melhor campanha da temporada. Jermaine O´Neal e Ron Artest marcaram 23 pontos cada para os Pacers. Destaque ainda para Reggie Miller, que fez 22 pontos, entre eles a cesta de três pontos que levou a partida para a prorrogação. Outros resultados desta terça: Orlando 99 x 94 New Orleans Chicago 107 x 101 Cleveland New Jersey 84 x 79 Miami Dallas 105 x 79 Atlanta San Antonio 101 x 76 Denver Sacramento 102 x 93 Milwaukee L.A. Lakers 106 x 99 Houston Boston 125 x 117 Golden State