Grizzlies batem Warriors em duelo acirrado O Memphis Grizzlies derrotou o Golden State Warriors na partida mais disputada da noite na liga de basquete norte-americano (NBA). No tempo normal, o jogo terminou empatado em 94 para cada lado. No primeiro tempo extra, as duas equipes marcaram oito pontos. Mas na segunda prorrogação, o Grizzlies marcou 13 pontos (contra 11 do Warriors) e definiu a partida. Placar final: 115 a 113. Veja os resultados das demais partidas: Dallas Maverics 127 x 121 New York Knicks Philadelphia Sixiers 87 x 82 Orlando Magic L.A. Lakers 89 x 79 Cleveland Cavaliers