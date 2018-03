Grizzlies derrota Spurs na NBA Sem Tim Duncan, o melhor jogador do time, o San Antonio Spurs foi derrotado em casa pelo Memphis Grizzlies em partida da noite desta segunda-feira pela liga de basquete norte-americana (NBA). Placar final: 81 a 80. Duncan está machucado, ficou no banco de reservas e sequer vestiu o uniforme do Spurs para a partida contra o Grizzlies. Veja os resultados das demais partidas da noite: Boston Celtics 117 x 96 Orlando Magic Washington Wizards 111 x 106 New Orleans Hornets Chicago Bulls 92 x 81 Cleveland Cavaliers Memphis Grizzlies 81 x 80 San Antonio Spurs Utah Jazz 94 x 86 Detroit Pistons