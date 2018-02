Grizzlies derruba o Spurs com cesta de três pontos no fim

O ala Rudy Gay, no segundo final do jogo, saltou para marcar uma cesta de três pontos e dar ao Memphis Grizzlies a vitória por 88 a 85 sobre o San Antonio Spurs, atual campeão da NBA, nesta quarta-feira, em partida válida pela temporada regular. Foi a oitava vitória do Grizzlies (8 triunfos e 17 derrotas) na temporada. O Spurs (18 vitórias e 7 derrotas) sofreu a terceira derrota consecutiva fora de casa. O ala-armador Mike Miller marcou 31 pontos e pegou seis rebotes para liderar o ataque do Grizzlies. Gay fez 23, com nove rebotes, três assistências e dois tocos. O ala Tim Duncan somou 16 pontos, 14 rebotes, quatro assistências e dois tocos para o Spurs. O time jogou sem o armador francês Tony Parker, lesionado, e ainda é líder da Divisão Sudoeste.