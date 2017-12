Grizzlies devem mudar para Memphis A cidade de Memphis deve ser a nova sede dos Grizzlies, atualmente sediados em Vancouver, no Canadá. O comitê da NBA responsável pelo assunto já recomendou aos donos de clubes que aprovem a mudança. Para ser aprovada, a decisão precisa de três quartos dos votos do comitê, o que significa 22 clubes. O comitê sugeriu ainda a venda de parte dos ativos do time a um grupo de empresários de Memphis.