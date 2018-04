Grizzlies e Pacers vencem e fazem 2 a 1 nos playoffs

O Pacers fez valer o fator casa no seu primeiro jogo como mandante nas semifinais da Conferência Leste. Em Indianápolis, a equipe bateu o New York Knicks por 82 a 71. O pivô Roy Hibbert foi o principal responsável pelo triunfo ao terminar o duelo como cestinha, com 24 pontos, e ainda conseguir um "double-double" ao obter 12 rebotes. George Hill também se destacou, com 17 pontos e seis rebotes e David West somou 12 rebotes e 11 pontos.

Carmelo Anthony marcou 21 pontos e foi o único jogador do Knicks a marcar 10 ou mais pontos na partida de sábado. Amare Stoudemire retornou ao time de Nova York após ficar dois meses afastado, mas atuou por apenas oito minutos, com sete pontos e dois rebotes. Em vantagem o Pacers voltará a receber o Knicks na próxima terça-feira.

No Memphis, o Grizzlies bateu o Thunder por 87 a 81, com boa atuação de Marc Gasol. O espanhol foi o principal destaque da equipe com 20 pontos. Já Tony Allen e Mike Conley anotaram 14 pontos cada. Kevin Durant foi o cestinha da partida com 25 pontos e ainda obteve 11 rebotes para o Thunder.

Reggie Jackson somou 16 pontos e 10 rebotes, enquanto Serge Ibaka terminou o duelo com 13 pontos e 10 rebotes para o time de Oklahoma. O quarto jogo da série, válido pelas semifinais da Conferência Oeste, será disputado nesta segunda-feira, novamente no Tennessee.

Os playoffs da NBA prosseguem neste domingo com a disputa da quarta partida das semifinais da Conferência Oeste entre Golden State Warriors e San Antonio Spurs em Oakland. O time do Texas lidera o confronto por 2 a 1.