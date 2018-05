Grizzlies encerram série invicta do líder Clippers na NBA

Após sete vitórias seguidas, o Los Angeles Clippers acabou tendo a sua série invicta encerrada pelo Memphis Grizzlies, em casa, ao cair por 111 a 107 em jogo da rodada desta quarta-feira à noite (já madrugada de quinta no horário de Brasília) da NBA.

Apesar do resultado, o time da Califórnia se manteve na liderança da Conferência Oeste, agora com duas derrotas em 12 partidas, enquanto o Grizzlies passou a contabilizar seis triunfos em 11 confrontos, retrospecto que o fez assumir a oitava posição da mesma conferência e consequentemente entrar na zona de classificação para os playoffs da liga de basquete dos Estados Unidos.

Emocionante até o fim, o duelo em Los Angeles teve o Clippers liderando o placar na maior parte do tempo, sendo que os principais destaques do time visitante foram Mike Conley e Marc Gasol, que marcaram 30 e 26 pontos, respectivamente. O pivô espanhol, por sua vez, foi decisivo ao acertar um lindo arremesso de longa distância quando sua equipe perdia por 107 a 106 a 14 segundos para o fim do duelo.

Outro nome importante dos visitantes na partida, Zach Randolph mostrou força ao sair do banco de reservas e marcar 18 pontos para o Grizzlies, que ainda teve Vince Carter contabilizando 12 após iniciar o confronto como suplente.

Pelo lado do Clippers, J.J. Redick e Blake Griffin foram os principais destaques ofensivos, respectivamente com 29 e 25 pontos, enquanto Jamal Crawford também esteve bem ao sair do banco para marcar outros 15 para a equipe da casa. Entretanto, Redick, mesmo com a mão calibrada ao converter sete de 12 arremessos que tentou da linha dos três pontos, deixou escapar a bola das mãos quando o time armou jogada para o armador concluir nos segundos finais.

WARRIORS EMBALADO

Se o Clippers perdeu a sua série invicta, o Golden State Warriors emplacou a sua quinta vitória seguida ao bater o Toronto Raptors por 127 a 121, fora de casa, nesta rodada de quarta na NBA. Esse também foi o nono triunfo em 11 partidas da equipe de Oakland, que ocupa a vice-liderança da Conferência Oeste.

Para ganhar mais uma, os atuais vice-campeões da NBA voltar a contar com atuação decisiva da dupla de astros formada por Stephen Curry e Kevin Durant, autores de 35 e 30 pontos, respectivamente. Para completar, o primeiro deles somou sete assistências, enquanto o segundo ficou perto de garantir um "double-double" ao apanhar nove rebotes.

Klay Thompson, com 15 pontos, foi o terceiro maior cestinha da equipe visitante, que mais uma vez não teve o brasileiro Anderson Varejão utilizado pelo técnico Steve Kerr. Já pelo lado do Raptors, o brasileiro Lucas Bebê jogou por 13 minutos após sair do banco e ajudou a sua equipe com cinco rebotes e duas assistências, mas não contabilizou nenhum ponto.

O grande destaque ofensivo da franquia canadense foi DeMar DeRozan, com 34 pontos, enquanto Kyle Lowry marcou outros 24 pelo time da casa, que contabilizou a sua quarta derrota em 11 jogos na temporada regular e ocupa a quarta posição da Conferência Leste.

CAMPEÕES CAEM SEM LEBRON

Sem poder contar com LeBron James, poupado, o Cleveland Cavaliers foi derrotado por 103 a 93 pelo Indiana Pacers, fora de casa, em outro confronto da rodada desta quarta-feira. Foi apenas o segundo revés dos atuais campeões da NBA em 11 partidas nesta temporada regular, na qual ocupam a vice-liderança da Conferência Leste, liderada agora pelo Atlanta Hawks, que atingiu o mesmo retrospecto de nove triunfos em 11 jogos ao bater o Milwaukee Bucks por 107 a 100, em casa.

Sem LeBron e também JR Smith, desfalque pelo terceiro jogo seguido por lesão, o Cavaliers teve Kevin Love se destacando com 27 pontos e 16 rebotes, enquanto Kyrie Irving marcou outros 24 pelos visitantes.

O Indiana Pacers, porém, teve uma melhor atuação coletiva, impulsionada principalmente por Paul George, autor de 21 pontos e 11 rebotes. Jeff Teague, com 20 pontos, oito assistências e quatro rebotes, foi outro que brilhou pela equipe da casa, que ocupa a nona posição do Leste, agora com seis vitórias em 12 partidas.

Já no triunfo do Hawks, que atuou desfalcado do astro Dwight Howard por motivo de lesão, o principal nome foi Paul Millsap, com 21 pontos, oito rebotes e três assistências pela equipe de Atlanta.

Em outro duelo emocionante da rodada desta quarta-feira, o Oklahoma City Thunder bateu o Houston Rockets por 105 a 103, em casa, e encerrou seu jejum de vitórias após amargar quatro derrotas seguidas. Assim, passou a ocupar a quinta posição do Oeste, com sete triunfos em 12 partidas.

Russell Westbrook, com 30 pontos, e Victor Oladipo, com 29, foram os nomes mais decisivos para o Thunder, enquanto o Rockets teve sete de seus jogadores atingindo dois dígitos em suas pontuações, entre eles o brasileiro Nenê, que marcou 11 e ainda ajudou sua equipe com cinco rebotes e uma assistência. Já James Harden anotou um "double-double" ao contabilizar 13 pontos e 13 assistências para os visitantes.

Confira os resultados da rodada desta quarta-feira na NBA:

Philadelphia 76ers 109 x 102 Washington Wizards

Orlando Magic 89 x 82 New Orleans Pelicans

Indiana Pacers 103 x 93 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 90 x 83 Dallas Mavericks

New York Knicks 105 x 102 Detroit Pistons

Atlanta Hawks 107 x 100 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 105 x 103 Houston Rockets

Toronto Raptors 121 x 127 Golden State Warriors

Denver Nuggets 120 x 104 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 107 x 111 Memphis Grizzlies

Sacramento Kings 105 x 110 San Antonio Spurs

Confira os jogos desta quinta-feira:

Washington Wizards x New York Knicks

Miami Heat x Milwaukee Bucks

Houston Rockets x Portland Trail Blazers

Minnesota Timberwolves x Philadelphia 76ers

Utah Jazz x Chicago Bulls.