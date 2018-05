Grizzlies superam Suns e garantem última vaga do Oeste nos playoffs

PHOENIX - Phoenix Suns e Memphis Grizzlies entraram em quadra na rodada de segunda-feira, no Arizona, na disputa pela última vaga disponível da Conferência Oeste nos playoffs da NBA. Uma vitória dos Suns deixariam ambos empatados na oitava colocação, enquanto um triunfo dos Grizzlies garantiria a classificação dos visitantes. E foi o que aconteceu. O Grizzlies fez 97 a 91 e está confirmado na pós-temporada da liga norte-americana de basquete.

Zach Randolph marcou 32 pontos e comandou o quarto triunfo seguido dos Grizzlies, que fizeram uma bela campanha de recuperação, após um início ruim de temporada, e estará nos playoffs pelo quarto ano consecutivo. Mike Miller ainda contribuiu com 21 pontos. Na quarta-feira, o time de Memphis recebe o Dallas Mavericks. Quem vencer, será o sétimo colocado do Oeste e enfrentará o Oklahoma City Thunder. Quem perder, fica em oitavo e pega o San Antonio Spurs.

Pelo lado dos Suns, ficou a frustração de uma campanha que poderia ter sido melhor se não fosse a lesão que afastou Eric Bledsoe de boa parte da temporada. Se vencer o Sacramento Kings na quarta, a equipe de Phoenix se tornará a quarta na história a ficar de fora dos playoffs mesmo tendo uma campanha com mais de 48 vitórias.

Com a confirmação do Grizzlies, as 16 vagas nos playoffs da NBA estão definidas. Pelo Oeste, estão classificados San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder, Los Angeles Clippers, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies. No Leste, estão garantidos Indiana Pacers, Miami Heat, Toronto Raptors, Chicago Bulls, Brooklyn Nets, Washington Wizards, Charlotte Bobcats e Atlanta Hawks.

Na segunda-feira, aliás, o Indiana Pacers confirmou a primeira colocação do Leste, mesmo sem entrar em quadra. A equipe foi beneficiada pela derrota do desfalcado Miami Heat para o Washington Wizards, por 114 a 93, fora de casa, e enfrentará o Atlanta Hawks na primeira rodada dos playoffs.

Já pensando na pós-temporada, o Heat entrou em quadra sem LeBron James e Chris Bosh. Para piorar, viu um Dwyane Wade apagado, anotando apenas nove pontos. Michael Beasley ainda deixou o banco para anotar 18 pontos, mas o Wizards contou com 25 de Trevor Ariza, além de 18 do brasileiro Nenê, para vencer.

Em outros jogos importantes da noite, o Spurs caiu diante do Houston Rockets por 104 a 98, fora de casa, graças aos 21 pontos de Chandler Parsons e aos 20 pontos e 17 rebotes de Dwight Howard. Também fora de casa, o Thunder perdeu por 101 a 89 para o New Orleans Pelicans, que contou com atuação incrível de Tyreke Evans. O ala anotou 41 pontos, nove rebotes e oito assistências.

Confira os resultados de segunda-feira da NBA:

Philadelphia 76ers 113 x 108 Boston Celtics

Toronto Raptors 110 x 100 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 114 x 93 Miami Heat

Atlanta Hawks 93 x 95 Charlotte Bobcats

Chicago Bulls 105 x 95 Orlando Magic

Houston Rockets 104 x 98 San Antonio Spurs

New Orleans Pelicans 101 x 89 Oklahoma City Thunder

Utah Jazz 104 x 119 Los Angeles Lakers

Phoenix Suns 91 x 97 Memphis Grizzlies

Golden State Warriors 130 x 120 Minnesota Timberwolves

Veja as partidas da NBA nesta terça-feira:

Brooklyn Nets x New York Knicks

Los Angeles Clippers x Denver Nuggets