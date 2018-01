Grizzlies surpreende os Spurs na NBA O pivô espanhol Paul Gasol liderou o Memphis Grizzlies na vitória heróica contra o San Antonio Spurs por 98 a 93, nesta quarta-feira, pela NBA. Gasol fez 28 pontos e pegou 17 rebotes. O Memphis continua na penúltima colocação da Divisão do Meio-Oeste, com 13 vitórias em 41 jogos. O San Antonio, que teve em Tim Duncan seu maior marcado (30 pontos), quebrou uma seqüência de nove vitórias seguidas em seu campo, mas mesmo assim manteve a segunda posição da mesma Divisão. São 26 vitórias e 15 derrotas. Outros resultados desta quarta: Milwaukee 106 x 97 Boston Orlando 94 x 91 Chicago Indiana 101 x 98 Toronto New York 97 x 88 Denver Miami 92 x 85 Phoenix Portland 112 x 110 Atlanta Philadelphia 92 x 83 Detroit Minnesota 96 x 91 Seattle New Orleans 103 x 94 Washington L.A. Clippers 96 x 89 Utah Golden State 114 x 110 L.A. Lakers