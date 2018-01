Grupo C do Nacional masculino tem dois jogos neste sábado Depois de um início com dois W.O., o Grupo C do Nacional Masculino de basquete promete começar para valer neste sábado, com duas partidas, ambas marcadas para as 18 horas: Ulbra/Torres (RS) x Telemar/Rio de Janeiro (RJ), em Torres (RS); e Keltek Basketball (PR) x Grajaú Country (RJ), em São José dos Pinhais (PR). Destes, quem já tem nova chance é o Grajaú, que não compareceu à estréia contra o Ulbra. Já o Telemar/Rio joga para garantir a liderança, pois venceu o Keltek na estréia. Na fase de classificação, as equipes jogam entre si, em turno e returno. As quatro primeiras colocadas se classificam para a quarta-de-final (melhor de cinco), nos seguintes confrontos: 1.º x 4.º e 2.º x 3.º. Os vencedores se classificam para o hexagonal final, onde entrarão os times classificados dos Grupos A e B.