Guerrinha aponta talentos no basquete Um ex-armador da seleção brasileira, o técnico Jorge Guerra, o Guerrinha, inclui o jovem Leandrinho, de seu time, o Tilibra/Copimax, entre os cinco melhores jogadores do Brasil na posição. Leandrinho, de 19 anos e 1,90 metro, é o caçula na lista de Guerrinha, que ainda tem Valtinho (Unit/Uberlândia), Helinho (Vasco), Rato (Flamengo) e Demétrius (Fluminense). "É claro que a convocação depende do momento, mas qualquer um deles poderia ser armador da seleção." Leandrinho comanda o Bauru neste domingo, no ginásio Panela de Pressão, contra a Hebraica/Blue Life, às 18 horas, na terceira partida da série melhor-de-cinco das quartas-de-final do Campeonato Paulista. O outro jogo reunirá Uniara/Fundesport e Valtra/Mogi, às 18 horas, em Araraquara. Guerrinha acha que seu estilo pode ser comparado ao de Rato e Demétrius: "organizador". Valtinho e Leandrinho são "rompedores" e Helinho, um armador de "definição". Leandrinho é, na opinião de Guerrinha, o melhor entre os armadores do Paulista - os outros apontados na seleta lista atuam fora de São Paulo. "Mas acho que ele ainda precisa de experiência e poderia disputar campeonatos menores, como sul-americanos, ou participar de uma seleção B."